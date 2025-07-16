В Ульяновской области на трассе у светофора столкнулись три автомобиля

В среду в Майнском районе Ульяновской области, на 199 километре автодороги «Саранск—Сурское—Ульяновск» произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, сообщило региональное УМВД со ссылкой на информацию ГАИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении УМВД, ДТП произошло в 16:50. По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗон Next» не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на стоящий на запрещающем сигнале светофора автомобиль Kia Rio, который от удара совершил наезд на впереди стоящую автомашину FAW.

В результате ДТП водитель Kia Rio (1992 года рождения) и его пассажирка госпитализированы.

Прокуратура Ульяновской области сообщает, что прокурором Майнского района организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Похожее ДТП, связанное со столкновением автомобилей перед запрещающим сигналом светофора на трассе в месте проведения ремонтных работ произошло ровно год назад, 28 июля 2024 года, в Цильнинском районе Ульяновской области, на 163 километре трассы А-151 «Цивильск—Ульяновск». Как сообщал тогда «Ъ-Волга» один из пострадавших в ДТП, «ехавшая за колонной автомобилей фура не затормозила и фактически собрала в гармошку все автомобили, находящиеся в полосе между двумя большегрузами». В результате столкновения восьми автомашин пострадало 11 человек, среди них трое детей, погибла женщина.

Андрей Васильев, Ульяновск