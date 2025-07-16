Голикова раскритиковала предложение о зарплате за рождение ребенка

Вице-премьер России Татьяна Голикова отвергла инициативу одного из депутатов о введении зарплаты за рождение ребенка. По ее словам, рождение ребенка является семейными отношениями, а не трудовыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Устанавливать заработную плату за рождение ребенка — это, в принципе, идеологически не очень правильно, потому что заработная плата — это установленные в соответствии с трудовым кодексом взаимоотношения работника и работодателя»,— пояснила госпожа Голикова во время правительственного часа в Госдуме.

Вице-премьер уточнила, что идея выплаты зарплаты за рождение и воспитание детей противоречит основам трудового законодательства. Вместо этого поддержка семей осуществляется через систему пособий.

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала на первого ребенка — 690,2 тыс. руб. За второго ребенка выплата составляет 912,1 тыс. руб. При этом, если семья получила выплату за первенца, за второго ребенка будет выплачено 221 тыс. руб. В июне в Госдуме предложили увеличить сумму маткапитала на 1 млн руб. в случае рождения первого ребенка до 24 лет.