Благодарность объявили в суде
В деле о хищениях в «Башкиравтодоре» зачитали показания экс-главы минтранса
В Кировском районном суде Уфы продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении топ-менеджеров АО «Башкиравтодор» и его подрядчика ООО «Киви», обвиняемых в хищении более 152 млн руб., выделенных на реконструкцию дорог. Вчера государственный обвинитель зачитал показания ныне покойного экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова. Участники процесса узнали, при каких обстоятельствах министр получил взятку от руководства «Киви».
Показания Александра Клебанова зачитали из материалов дела
Фото: Пресс-служба минтранса Башкирии
Вчера в Кировском районном суде Уфы прошло очередное заседание по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении гендиректора государственного АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова, владельца и экс-гендиректора ООО «Киви» Ирека Шарипова, а также главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова. Бывший руководитель «Киви» также обвиняется в легализации похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Дело в отношении замдиректора «Киви» Ришата Самматова выделено в отдельное производство, в ноябре Кировский райсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы.
По версии следствия, во время реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка и уфимской улицы Пугачева, генподрядчиком которых был «Башкиравтодор», подсудимые вывели со счетов компании 152,7 млн руб., которые «Киви» получил по подложным путевым листам и товарно-транспортным накладным в рамках договоров на поставку стройматериалов. Затем Ирек Шарипов, считают следователи, под видом инвестиций перечислил средства в ООО «Родной дом» и получил обратно 132,3 млн руб. наличными. Кроме того, он же дал 5 млн руб. взятки экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову за то, чтобы чиновник содействовал в первоочередных расчетах «Башкиравтодора» с «Киви», следует из обвинительного заключения.
Александр Клебанов был назначен главой регионального минтранса в декабре 2022 года. Он также состоял в совете директоров «Башкиравтодора». В мае 2024 года господин Клебанов был арестован по обвинению в получении взятки, а затем уволен. Бывший министр признал вину. В начале марта господин Клебанов скончался в одной из московских больниц, в апреле Ленинский райсуд Уфы прекратил дело в его отношении.
Показания господина Клебанова вчера и зачитал представитель прокуратуры Башкирии.
По его словам, в начале 2023 года министр провел ряд встреч с кредиторами «Башкиравтодора», в том числе с «Киви». На них Ришат Самматов пожаловался, что госкомпания почти прекратила платежи по договорам с «Киви». Александр Клебанов пообещал помочь с выплатами и попросил Ришата Самматова не прекращать работы по договорам субподряда.
В марте 2023 года, по словам Александра Клебанова, они встретились возле здания министерства транспорта на Советской улице. Там господин Самматов попросил у главы ведомства помочь «Киви» в выплатах от «Башкиравтодора», а взамен пообещал поблагодарить от имени компании, прозвучало в зале суда.
Что имел в виде собеседник, господин Клебанов сначала якобы не понял, однако согласился. Каких-либо угроз, по его словам, в адрес Ришата Самматова от него не звучало.
Выполняя договоренности, Александр Клебанов потребовал от Ильдара Юланова и главного бухгалтера «Башкиравтодора» Регины Аглиуллиной включить «Киви» в реестры платежей госкомпании. Общую сумму переведенных денег министр назвать не смог.
5 мая 2023 года Ришат Самматов и Александр Клебанов вновь встретились возле здания министерства. Покурив, Ришат Самматов, заверял допрошенный, спросил, куда отдать благодарность. Чиновник потребовал, чтобы водитель Ришата Самматова отвез «благодарность» домой министру и передал его гражданской супруге Ульяне Хворовой.
По словам Александра Клебанова, супруга не знала ни о том, кто передал пакет, ни о его содержимом. Позже, отвечал министр, он обнаружил в запечатанном пакете 5 млн руб. наличными. Средства чиновник потратил по своему усмотрению.
В тот же вечер глава минтранса в знак доверия отправил Ришату Самматову в мессенджере исполненное платежное поручение о переводе со счета «Башкиравтодора» на счет «Киви» 10 млн руб. Платежи продолжились и позже.
Следующее заседание по делу состоится 22 июля.