Благодарность объявили в суде

В Кировском районном суде Уфы продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении топ-менеджеров АО «Башкиравтодор» и его подрядчика ООО «Киви», обвиняемых в хищении более 152 млн руб., выделенных на реконструкцию дорог. Вчера государственный обвинитель зачитал показания ныне покойного экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова. Участники процесса узнали, при каких обстоятельствах министр получил взятку от руководства «Киви».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показания Александра Клебанова зачитали из материалов дела

Фото: Пресс-служба минтранса Башкирии Показания Александра Клебанова зачитали из материалов дела

Фото: Пресс-служба минтранса Башкирии

Вчера в Кировском районном суде Уфы прошло очередное заседание по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении гендиректора государственного АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова, владельца и экс-гендиректора ООО «Киви» Ирека Шарипова, а также главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова. Бывший руководитель «Киви» также обвиняется в легализации похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Дело в отношении замдиректора «Киви» Ришата Самматова выделено в отдельное производство, в ноябре Кировский райсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы.

По версии следствия, во время реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка и уфимской улицы Пугачева, генподрядчиком которых был «Башкиравтодор», подсудимые вывели со счетов компании 152,7 млн руб., которые «Киви» получил по подложным путевым листам и товарно-транспортным накладным в рамках договоров на поставку стройматериалов. Затем Ирек Шарипов, считают следователи, под видом инвестиций перечислил средства в ООО «Родной дом» и получил обратно 132,3 млн руб. наличными. Кроме того, он же дал 5 млн руб. взятки экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову за то, чтобы чиновник содействовал в первоочередных расчетах «Башкиравтодора» с «Киви», следует из обвинительного заключения.

Александр Клебанов был назначен главой регионального минтранса в декабре 2022 года. Он также состоял в совете директоров «Башкиравтодора». В мае 2024 года господин Клебанов был арестован по обвинению в получении взятки, а затем уволен. Бывший министр признал вину. В начале марта господин Клебанов скончался в одной из московских больниц, в апреле Ленинский райсуд Уфы прекратил дело в его отношении.

Показания господина Клебанова вчера и зачитал представитель прокуратуры Башкирии.

По его словам, в начале 2023 года министр провел ряд встреч с кредиторами «Башкиравтодора», в том числе с «Киви». На них Ришат Самматов пожаловался, что госкомпания почти прекратила платежи по договорам с «Киви». Александр Клебанов пообещал помочь с выплатами и попросил Ришата Самматова не прекращать работы по договорам субподряда.

В марте 2023 года, по словам Александра Клебанова, они встретились возле здания министерства транспорта на Советской улице. Там господин Самматов попросил у главы ведомства помочь «Киви» в выплатах от «Башкиравтодора», а взамен пообещал поблагодарить от имени компании, прозвучало в зале суда.

Что имел в виде собеседник, господин Клебанов сначала якобы не понял, однако согласился. Каких-либо угроз, по его словам, в адрес Ришата Самматова от него не звучало.

Выполняя договоренности, Александр Клебанов потребовал от Ильдара Юланова и главного бухгалтера «Башкиравтодора» Регины Аглиуллиной включить «Киви» в реестры платежей госкомпании. Общую сумму переведенных денег министр назвать не смог.

5 мая 2023 года Ришат Самматов и Александр Клебанов вновь встретились возле здания министерства. Покурив, Ришат Самматов, заверял допрошенный, спросил, куда отдать благодарность. Чиновник потребовал, чтобы водитель Ришата Самматова отвез «благодарность» домой министру и передал его гражданской супруге Ульяне Хворовой.

По словам Александра Клебанова, супруга не знала ни о том, кто передал пакет, ни о его содержимом. Позже, отвечал министр, он обнаружил в запечатанном пакете 5 млн руб. наличными. Средства чиновник потратил по своему усмотрению.

В тот же вечер глава минтранса в знак доверия отправил Ришату Самматову в мессенджере исполненное платежное поручение о переводе со счета «Башкиравтодора» на счет «Киви» 10 млн руб. Платежи продолжились и позже.

Следующее заседание по делу состоится 22 июля.

Идэль Гумеров