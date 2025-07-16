Ижевчанам для ощущения счастья необходимо 214 тысяч рублей в месяц

Ижевчанам для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, необходимо в среднем 214 тыс. руб. в месяц, следует из опроса сервиса SuperJob. Эта сумма выросла на 0,9% по сравнению с сентябрем 2024 года. В целом россияне сообщают, что для чувства счастья им необходимо 257 тыс. руб. Это на 3% больше, чем 10 месяцев назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Представительницам прекрасного пола в РФ для ощущения счастья нужно 235 тыс. руб. Мужчины указывают желаемый для этого доход почти на 45 тыс. руб. больше — 280 тыс. руб. Запросы растут с возрастом: молодежи до 24 лет нужно 192 тыс. руб., россиянам старше 45 лет — 272 тыс. руб.

Самые большие финансовые запросы для обеспечения чувства счастья у москвичей: жители столицы указывают доход в 290 тыс. руб. Самыми скромными оказались жители Кирова — 204 тыс. руб.