Владельца саратовского элитного поселка обвинили в самоуправстве

В Саратове следователи СКР предъявили обвинение учредителю коттеджного поселка Михаилу Гуцуляку в самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ) и причинении травм (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемый блокировал проезд 16 жителям поселка «Волжский прайд», отказавшимся от новых договоров на коммунальные услуги. Это лишило их доступа к участкам и домам.

ИА «Общественное мнение» сообщало, что в конце 2024 года управляющая компания «Волжский прайд» неожиданно расторгла договоры на водоснабжение с жителями. Господин Гуцуляк заявил, что коммунальная инфраструктура принадлежит ему, это вызвало возмущение общественности. Со слов жителей, компания проигнорировала судебные решения и незаконно вывела из эксплуатации очистные сооружения. Вопрос с коммуникациями до сих пор не решен. Кроме того, В ответ владелец УК категорично отказал жителям в предоставлении пляжа, который обещали построить за их же деньги. Это еще больше усугубило ситуацию.

Второй эпизод относится к 2023 году: в ходе конфликта на территории поселка фигурант нанес удар головой знакомому — владельцу саратовской сети магазинов «Спутник» Вячеславу Ноздрину, причинив тому вред здоровью средней тяжести. Господину Гуцуляку грозит до 6 месяцев ареста, а за побои — до 5 лет лишения свободы.

ООО «Волжский прайд» зарегистрировано в 2008 году в селе Усть-Курдюм на территории Саратова. С марта 2024 года директором УК является Евгений Хатьков. По итогам прошлого года выручка юрлица составила 7,9 млн руб., что на 29% меньше показателя 2023 года (11 млн руб.), а чистые убытки — 2,7 млн руб. (в 2023 году убытки составляли только 330 тыс. руб.).

Нина Шевченко