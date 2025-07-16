К выборам губернатора Ростовской области изготовят более 3 млн бюллетеней

Для голосования на выборах губернатора Ростовской области будет изготовлено более 3,1 млн бюллетеней. Об этом сообщает региональный избирком.

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На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ростовской области по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 утверждено почти 69,7 бюллетеня.

Соответствующее постановление принято 16 июля на 121-м заседании Облизбиркома.

Кроме того, члены Избирательной комиссии утвердили перечень избирательных участков, на которых будут использоваться материалы, выполненные крупным шрифтом, специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по зрению.

Наталья Белоштейн