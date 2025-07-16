Специалиста соцслужбы будут судить за подлог, повлекший гибель детей в Астрахани

Суд рассмотрит уголовное дело о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) в отношении ведущего специалиста ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Советского района г. Астрахани». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Согласно релизу, в сентябре и ноябре прошлого года, а также в феврале этого года фигурантка без фактических проверочных мероприятий указала в актах проверки условий жизни детей заведомо ложные данные о соблюдении опекуном прав и законных интересов троих несовершеннолетних подопечных. Это стало основанием для необоснованного продления предварительной опеки и передачи детей. В апреле этого года двое из троих опекаемых несовершеннолетних погибли на пожаре в частном доме. В момент трагедии опекуна в жилище не было.

Фигурантке вменяют три эпизода преступления. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Астрахани на рассмотрение.

Павел Фролов