«Ростелеком» проведет фестиваль «Музыка в степи» в Оренбуржье

«Ростелеком» приглашает оренбуржцев и гостей региона на фестиваль под открытом небом «Музыка в степи». Мероприятие пройдет при поддержке правительства области 17 августа на Боевой горе в Соль-Илецком районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы ПАО «Ростелеком» в Башкортостане, Коммерсантъ Фото: пресс-службы ПАО «Ростелеком» в Башкортостане, Коммерсантъ

Участники фестиваля смогут принять участие в различных мастер-классах и конкурсах, посмотреть выставку работ современных художников и театрализованное представление, послушать живую музыку и потанцевать.

Татьяна Сальникова, директор Оренбургского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В прошлом году наша компания вместе с партнерами впервые провела концерт-перфоманс в оренбургской степи. Мероприятие привлекло внимание и оренбуржцев, и гостей города, и мы решили сделать фестиваль ежегодным. Сейчас рассматриваем заявки от различных коллективов, желающих принять участие в празднике. Надеемся, что зрителям будет интересно».

Екатерина Коновалова, директор агентства «Форма Ивент»:

«Фестиваль так назван неслучайно. Когда степной ветер касается различных предметов, они рождают особую музыку. Гости Боевой горы смогут послушать переливы колокольчиков и звучание гирлянды с металлическими ключами».

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Гирлянду создают сами посетители. Каждый может принести ключ и повесить его на растяжки, закрепленные по сторонам арт-объекта «Ворота степного заката». А в августе послушать, как будет звучать инсталляция. Участников фестиваля ожидают различные сюрпризы — лабиринты, воздушные мостики и прочее.

Боевая гора — особо охраняемая природная территория. Для удобства гостей оборудована парковка, обустроены дорожки и установлены указатели.

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Следить за подготовкой к фестивалю можно в официальной группе мероприятия в социальных сетях.

* * * ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков. «Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане