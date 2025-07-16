Владимир Путин прилетел в Магнитогорск для осмотра нового цеха ММК

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, сообщает «РИА Новости». В рамках визита он посетит Магнитогорский металлургический комбинат и встретится с работниками завода.

Владимир Путин также планирует обсудить текущие вопросы с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что президент осмотрит новый цех коксования на комбинате, который недавно начал работать на полную мощность.

Кроме того, президент встретится с руководством предприятия для обсуждения дальнейших планов развития.