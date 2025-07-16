В Орске инструктор автошколы похитила деньги ученицы

В Орске в суд направлено уголовное дело инструктора одной из автошкол. Женщина обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба, сообщили сегодня в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая сообщила одной из учениц, что для успешной сдачи экзамена на получение водительских прав необходимо передать 50 тыс. руб. сотруднику ГАИ.

Инструктор не имела возможности повлиять на решение экзаменаторов, тем не менее она получила от ученицы деньги и распорядилась ими по своему усмотрению.

«В рамках расследования уголовного дела обвиняемая пояснила, что указанная сумма являлась благодарностью за обучение»,— заявили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев