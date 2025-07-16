Белый дом решил сжечь 500 т печенья для детей из Пакистана и Афганистана

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уничтожить почти 500 т высококалорийного печенья, предназначенного для детей в Пакистане и Афганистане, сообщает Atlantic. Продукты хранились на складе в Дубае и были закуплены при президенте Джо Байдене. На покупку печенья потратили около $800 тыс.

После приостановки иностранной помощи при Дональде Трампе сотрудники USAID безуспешно просили разрешения на поставку печенья в нуждающиеся страны. В результате продукты начали портиться. Atlantic отмечает, что этого печенья хватило бы примерно 1,5 млн детей на неделю. Расходы на уничтожение составят $130 тыс.

Илон Маск, возглавлявший Департамент государственной эффективности США, назвал USAID «преступной организацией» и сообщил о планах закрытия агентства. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный исполняющим обязанности главы USAID, заявил о намерении провести полную проверку деятельности агентства.