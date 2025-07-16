ФСБ задержала подозреваемого в сливе данных Украине об оборонных заводах Ижевска

Ижевчанин, подозреваемый в передаче информации о предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионе, заключен под стражу, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии

Силовики считают, что фигурант установил контакт с представителями террористической организации, подконтрольной Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, а затем собирал и передавал сведения о местонахождении оборонных предприятий.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание за данное преступление — вплоть до пожизненного лишения свободы.