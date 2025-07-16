Рынок общепита в Челябинской области в мае показал падение на 10%

По данным Челябинскстата, в Челябинской области за первые пять месяцев 2025 года зафиксирован рост прибыли в сфере общественного питания на 9% по сравнению с прошлым годом (32,6 млрд руб.). Однако в мае наблюдался резкий спад на 10,6% по сравнению с апрелем.

Ресторанный эксперт, гендиректор компании «Андреев Consulting» Артур Андреев связывает падение рынка с инфляцией, которая вынудила заведения повысить цены в среднем на 23%. Это привело к росту выручки некоторых ресторанов, но спрос начал снижаться, особенно на стрит-фуд.

«В последнее время рестораны в Челябинске чаще закрываются, чем открываются. Общепит — это очень непростые деньги, многие заведения не попали в рынок и были вынуждены закрыть бизнес»,— комментирует Артур Андреев.

По мнению эксперта, негативное воздействие на рынок общепита оказывает избыточное давление контролирующих органов и дефицит кадров.

«На сегодняшний день, предложений гораздо больше чем спроса. Также проблемой является контроль со стороны государства — сложно соблюсти все нормы, прописанные законами, они жестокие, их очень много. И последняя, но не менее важная проблема для ресторанов общепита – нехватка персонала»,— резюмирует Артур Андреев.

Степан Смирнов