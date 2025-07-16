Двух участников СВО похоронили в Удмуртии

Двух участников специальной военной операции похоронили в двух районах Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщают главы муниципалитетов Андрей Иванов и Дамир Касимов. В Дебесском районе в последний путь проводили Алексея В., а в Юкаменском районе похоронили Алексея К.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава региона Александр Бречалов и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших. Помощь родственникам оказывается в полном объеме.