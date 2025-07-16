В Заостровке новый складской комплекс построит крупная оптово-розничная компания

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на строительство складского комплекса на ул. Фоминской, 58а. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте ведомства. Реализацией проекта занимается ООО «Диал-Стройлогистика», владеющее складским логистическим центром «Стройбаза» на ул. Алтайской, 2а в микрорайоне Парковом.

ООО «Диал-Стройлогистика» было зарегистрировано в 2009 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Соучредителями в равных долях (по 50%) выступают Мария Чалова и Татьяна Коурова. Выручка общества в 2024 году — 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 17 млн руб. Согласно официальному сайту, компания продает стройматериалы, в том числе водосточные системы, краски, утеплители и гипс, оптом и в розницу.