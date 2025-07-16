На границе России задержали почти тонну кокаина на 12 млрд руб.

Федеральная таможенная служба сообщила о задержании самой крупной с начала года партии наркотиков из Латинской Америки. При участии Федеральной службы безопасности таможенники обнаружили нелегальную поставку общим весом 820 кг. Стоимость такой партии наркотиков может составлять более 12 млрд рублей, уточнили в ФТС.

В ведомстве рассказали, что контрабанду удалось выявить благодаря сведениям, поступившим от зарубежных коллег. Согласно полученной информации, одна из южноамериканских преступных группировок собиралась «организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию». Нелегальный груз был найден благодаря использованию служебных собак и инспекционно-досмотрового комплекса — специального сканера. Выяснилось, что в контейнере с бананами было двойное дно, в скрытую полость преступники уложили брикеты из кокаина.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное лишение свободы.