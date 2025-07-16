Совфед одобрил закон об увеличении пособия по беременности для студенток
Совет федерации одобрил закон об увеличении размера пособия по беременности для студенток до регионального прожиточного минимума. Подготовленный правительством документ внес изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ
Раньше выплата рассчитывалась из стипендии, начисляемой студенткам и аспиранткам. Обучающиеся получали выплату в виде суммы стипендий за 140 дней больничного листа. Средний размер стипендии составлял от 2 тыс. до 5 тыс. руб., а за весь период отпуска по беременности и роды студенткам выплачивали от 9,3 тыс. до 23,3 тыс. руб.
Внесенные в закон поправки предполагают, что сумму средств будут рассчитывать, исходя из величины регионального прожиточного минимума. В этом случае средний размер пособия по стране составит 90,2 тыс. руб.
Объявляя об инициативе правительства в мае 2025 года, премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду, что эта мера станет «хорошим подспорьем для студенческих семей, в которых мама решила совмещать получение профессии с рождением и воспитанием малыша».