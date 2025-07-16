Цена нефти Brent опустилась ниже $68 за баррель впервые с 7 июля

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE подешевел до $68 за баррель. На торгах такую цену в последний раз зафиксировали 7 июля 2025 года. По состоянию на 15:50 один баррель Brent стоит $68,13. Фьючерсы на нефть WTI на август теряют в цене 1,19% и торгуются на уровне $65,78 за баррель.

14 июля стоимость нефти Brent превысила $71 за баррель, но после заявления президента США Дональда Трампа цена начала снижаться. Господин Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников и пригрозил ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении России.