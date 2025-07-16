В Пензе из окна дома на Бородина выпала маленькая девочка, проводится проверка

Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы приступил к проверке по факту травмирования девочки 2022 года рождения при падении из окна квартиры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Девочка пострадала вечером накануне, 15 июля, при падении из окна квартиры на четвертом этаже дома по ул. Бородина в областном центре. Она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.

В момент происшествия в квартире находилась мать пострадавшей. Девочку увезли в больницу, где специалисты оказывают ей необходимую помощь. О характере травм информации нет.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов