Две уфимки обвиняются в мошенничестве с муниципальным жильем

В Уфе по материалам прокурорской проверки заведены два уголовных дела по факту мошенничества (4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что с 2016 года на балансе города находились две квартиры, расположенные в многоквартирном доме. В 2023 году две уфимки обратились в суд с исками о признании права пользования жильем, предоставив подложные документы о том, что постоянного проживают в них. На основании судебного решения с ними заключили договоры социального найма жилья, которое они затем приватизировали и продали. На самом деле фигурантки уголовных дел в квартирах не жили.

В итоге жилые помещения были незаконно отчуждены из муниципального фонда, общая сумма ущерба составила около 6 млн рублей.

Майя Иванова