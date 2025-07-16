Сенаторы одобрили закрепление в УК наказаний за осквернение воинских мемориалов

Совет федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов памяти погибших при защите Отечества. Согласно документу, наказание за такое правонарушение — штраф до 3 млн руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

Проект поправок к ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение мемориалов памяти о защитниках Отечества) правительство внесло на рассмотрение 13 апреля. Было предложено заменить в этой статье фразу «уничтожение либо повреждение» на «уничтожение, повреждение либо осквернение».

В действующем законодательстве уже предусмотрена ответственность за «осквернение мест захоронения» (ст. 244 УК РФ), а также за публичное «осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества» (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). В пояснительной записке отмечалось, что символами воинской славы или объектами захоронения являются не все мемориалы памяти о защитниках Отечества.

Также авторы проекта приводили статистику: с февраля 2022 года зафиксировано более 370 «резонансных фактов осквернения» мемориальных объектов — но в таких случаях действующую ст. 243.4 УК РФ применить сложно.

Полина Мотызлевская