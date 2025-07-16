В Ярославле в суд направлено уголовное дело о сбитом мотоциклисте

В Кировский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении 48-летней жительницы Москвы, которая на автомобиле сбила мотоциклиста. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Следствие считает, что в сентябре 2024 года обвиняемая ехала на автомобиле Toyota RAV4 по улице Максимова и при выезде на Первомайскую не уступила дорогу мотоциклу, который ехал по главной. Произошло столкновение, мотоциклист перелетел через автомобиль.

Жительница Москвы обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Алла Чижова