Число избирателей в Челябинской области превысило 2,6 млн человек

По состоянию на 1 июля 2025 года в Челябинской области зарегистрировано 2,6 млн избирателей, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области.

В Челябинске право голоса имеют 892 854 человека, в то время как в Магнитогорске, втором по численности населения городе региона, зарегистрировано 307 406 избирателей. Среди городских округов региона наибольшее количество избирателей зафиксировано в Миассе (129 995) и Златоусте (114 267). Минимальное число зарегистрированных избирателей наблюдается в Локомотивном городском округе — 3 626, а также в Карабашском округе — 9 035 человек.

В муниципальных округах максимальное количество избирателей зарегистрировано в Сосновском (66 440 человек) и Саткинском (54 859 человек) округах. Наименьшее количество избирателей зафиксировано в Нязепетровском (12 834) и Чесменском (12 882) округах.

Следует отметить, что в соответствии с избирательным законодательством численность зарегистрированных избирателей в Челябинской области устанавливается дважды в год — 1 января и 1 июля. В учет попадают только те жители региона, которые обладают активным избирательным правом и зарегистрированы по месту жительства. Не учитываются иностранные граждане, лица без гражданства, граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы, и признанные недееспособными.

Евгения Пономарева