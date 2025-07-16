Пожилому ижевчанину запретили писать комментарии в сети за призывы к экстремизму

Ленинский райсуд Ижевска вынес приговор 65-летнему местному жителю за призывы в соцсетях к насилию над евреями, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Суд установил, что 2 февраля 2025 года фигурант разместил соответствующий комментарий в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подсудимого признали виновным в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Суд назначил фигуранту 1,5 года лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещено в течение 1,5 лет оставлять комментарии на площадках в интернете.