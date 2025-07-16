16% работников готовы переехать из Челябинской области ради карьеры

Исследование hh.ru показало, что 18% соискателей из Уральского федерального округа готовы к переезду ради работы. В Челябинской области этот показатель составляет 16%. Наибольшую готовность к переезду демонстрируют жители Ямало-Ненецкого автономного округа (27%) и Ханты-Мансийского автономного округа (21%). Наименьшую готовность проявляют жители Курганской области (14%).

Молодые люди в возрасте от 19 до 40 лет чаще всего положительно относятся к переезду. 35% резюме с отметкой «переезд возможен» принадлежат соискателям в возрасте 19-30 лет, а 34% — 31-40 лет. У кандидатов в возрасте 41-50 лет этот показатель составляет 22%. Наименее склонны к смене места жительства группы 51-60 лет (7%), 14-18 лет (2%) и старше 61 года (1%).

По отраслям, наибольшую готовность к переезду показывают специалисты в сфере производства и сервисного обслуживания (10%), строительства и недвижимости (9%), информационных технологий, а также менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов и специалисты рабочего персонала (по 8%). Минимальная готовность к переменам наблюдается у специалистов автобизнеса (0,4%), сотрудников сферы спорта и красоты (0,3%) и агентов по страхованию (0,1%).

Евгения Пономарева