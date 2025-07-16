Обвиняемые в мошенничестве при ремонте военного госпиталя в Перми предстанут перед судом

Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника филиала «Строительное управление» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, в том числе при ремонте военного госпиталя в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермский гарнизонный военный госпиталь.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Пермский гарнизонный военный госпиталь.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба СКР, установлено, что в 2022 году при выполнении государственного оборонного заказа между Минобороны России, ППК «ВСК» и ООО «Специальные технологии строительства» заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в Свердловской области и городе Перми. С июля по октябрь 2022 года Сухов, Сергель и Кравченко путем завышения стоимости выполненных работ похитили более 75 млн руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия Сухов и Кравченко полностью признали вину в совершении преступления. Сергель скрывается от органов следствия и объявлен в межгосударственный розыск. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военными следователями на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 17 млн руб.