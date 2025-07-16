В Челябинской области водители более 10 тыс. раз блокировали вывоз мусора

В первом полугодии 2025 года специалисты Центра коммунального сервиса зафиксировали более 10 тыс. случаев сбоев в вывозе отходов из-за неправильно припаркованных автомобилей. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Челябинском кластере, где их насчитали почти 8 тыс., сообщает пресс-служба регоператора по вывозу отходов.

В Челябинске, Магнитогорске и Миассе водители часто блокируют доступ к контейнерным площадкам. Это приводит к переполнению мусорных баков и ухудшению санитарного состояния. Региональный оператор напоминает о существующих штрафах за неправильную парковку и призывает водителей быть внимательнее, чтобы обеспечить своевременный вывоз мусора и безопасность на дорогах.

Дарья Мировщикова