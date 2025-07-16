В Башкирии более 460 частных домов строятся по счетам эскроу

Число строящихся по счетам эскроу частных домов в Башкирии превысило 460, отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов.

В прошлом году в регионе было построено 19,7 тыс. таких домов общей площадью 2,3 млн кв. м. Это стало рекордным показателем за всю историю республики, отметил господин Ковшов.

С 1 марта этого года в России действует закон, который позволяющий использовать эскроу-счета в индивидуальном жилом строительстве. Механизм обеспечивает защиту средств граждан от недобросовестных подрядчиков и повышает надежность сделок при строительстве частных домов. На сегодня в стране более 16 тысяч частных домов, при строительстве которых он использован.

Майя Иванова