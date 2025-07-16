По иску прокурора мошенник вернул более 1 млн рублей жителю Еманжелинска

Прокуратура Еманжелинска провела проверку по обращению 65-летнего пенсионера, который стал жертвой телефонных мошенников. В 2024 году он перевел свои накопления на «безопасный счет», поверив в обещание сохранить деньги, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе расследования выяснилось, что 1,2 млн руб. оказались на счете 25-летнего жителя Томска. Прокурор подал иск в суд, который полностью удовлетворил требования, обязав ответчика вернуть сумму и выплатить проценты свыше 190 тыс. руб. Прокуратура будет следить за исполнением решения суда.

Дарья Мировщикова