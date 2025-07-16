Три столкновения автомобилей с поездами произошло на ГЖД в I полугодии
За первое полугодие 2025 года на переездах Горьковской железной дороги произошло три столкновения автомобилей с поездами. Это в четыре раза меньше, чем за тот же период 2024 года, сообщили в пресс-службе магистрали.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Пострадали в таких ДТП в текущем году три человека, тогда как в январе – июне 2024 года в 12 ДТП пострадали 11 человек.
Вместе с тем почти на 17% выросло число нарушений правил дорожного движения (ПДД) водителями автомобилей при пересечении путей. В первом полугодии 2025 года их зафиксировали 133.