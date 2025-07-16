Самарчанка осуждена за перевод денег нежелательной иностранной организации

Октябрьский районный суд Самары признал 56-летнюю подсудимую виновной в финансировании украинской организации «АллатРа» (признана экстремистской и запрещена в РФ), деятельность которой признана нежелательной в России (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ). Об этом сообщили в областном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Установлено, что подозреваемая неоднократно переводила денежные средства функционеру московской ячейки в интересах указанной структуры. Аккумулированные денежные средства использовались украинскими кураторами для оказания содействия вооруженным силам Украины, организации антироссийской риторики, а именно дискредитации политики федеральных и региональных органов власти, распространения недостоверных материалов о вооруженных силах Российской Федерации», — говорится в сообщении силовиков. Следственное управление СКР по Самарской области завершило расследование дела в июле 2025 года.

Суд приговорил виновную к 240 часам обязательных работ.

В июне этого года Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании международного общественного движения «АллатРа» экстремистской организацией и ее запрете. Основатели организации «АллатРА» (признана экстремистской и запрещена в РФ) позиционируют ее как общественный союз вне религии и политики.

Сабрина Самедова