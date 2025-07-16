В Самарской области обнаружено два источника сброса сточных вод в реку Падовка

На территории Волжского района в результате комиссионного обследования от устья реки Падовка в районе Алексеевки и выше по течению до Смышляевки обнаружено два источника сброса сточных вод с характерным запахом канализации. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что отобраны пробы воды в трех точках: в устье, где был обнаружен замор рыбы, в месте потенциальных источников загрязнения и выше по течению. Специалисты Росрыболовства отобрали биоресурсы для определения причин гибели рыбы.

«Устанавливаются собственники инженерных сетей. По результатам лабораторных исследований, при наличии превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, будут приняты меры. Ситуацию держим на контроле», — сообщает региональное минприроды.

Ранее сообщалось, что специалисты экологического надзора выясняют ситуацию с загрязнением реки Падовка в Кинельском районе.

Руфия Кутляева