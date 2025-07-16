Челябинцы оценили стоимость счастья в 239 тыс. рублей

Для достижения счастья челябинцам требуется в среднем 239 тыс. руб. в месяц, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. Это значение немного снизилось с прошлого года (244 тыс. руб.), но остается выше, чем в начале 2024-го (235 тыс. руб.).

В среднем по России сумма, необходимая респондентам для счастья, составляет 257 тыс. руб. и увеличилась на 3% по сравнению с сентябрем 2024 года. Женщины в целом имеют более скромные ожидания – 235 тыс. руб., тогда как мужчины нуждаются в 280 тыс. руб. в месяц.

Результаты опроса показывают, что с возрастом растут и финансовые запросы: молодежи до 24 лет достаточно 192 тыс. руб. в месяц, а людям старше 45 лет нужно в среднем 272 тыс. руб. В наибольшую сумму счастье оценивают москвичи – 290 тыс. руб., а самые скромные запросы зафиксировали в Кирове (204 тыс. руб.).

Дарья Мировщикова