В Троицке будут судить бывшего вице-мэра за получение взятки

В управлении СКР по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего бывшего заместителя главы Троицка по городскому хозяйству Андрея Андреева. Его обвиняют в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в августе прошлого года Андрей Андреев, исполняя обязанности мэра, получил от местного жителя 50 тыс. руб. за трудоустройство на должность администратора парка культуры и отдыха имени Николая Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга Троицка». Уголовное дело в отношении взяткодателя выделили в отдельное производство.

Преступление раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с работниками региональных УФСБ России и управления Росгвардии. Задержали Андрея Андреева в марте этого года, в его доме и кабинете провели обыски.

Обвиняемый находится в СИЗО.

Виталина Ярховска