Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об аварийном доме в селе Кильмезь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, связанному с нарушением прав жильцов аварийного дома в селе Кильмезь Сюмсинского района, сообщает Информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Здание, построенное в 1961 году, находится в аварийном состоянии: кровля протекает, деревянные конструкции разрушаются, отсутствуют системы вентиляции и отопления, а электропроводка изношена.

В 2017 году дом был признан непригодным для проживания, однако жильцам отказали в предоставлении благоустроенного жилья. Обращения в различные инстанции не принесли результатов. Поручение Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.