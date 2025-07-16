Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о новом проекте в галерее «Беляево», объединившем три поколения художнической семьи Расторгуева-Гусевой-Варламовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галерея Беляево Объединения «ВЗ Москвы» Фото: Галерея Беляево Объединения «ВЗ Москвы»

Галерея «Беляево» — самая крупная по экспозиционной площади в объединении «Выставочные залы Москвы». В объединение это вообще-то входят 23 районных галереи, и в «Беляево» работать куратору, наверное, сложнее всего, говорю по собственному опыту. Зато в этом пространстве хорошо получаются крупные, многосоставные проекты.

Вот очередной: выставка «Семейный альбом». Представлены работы трех поколений художников, которые охватывают период с середины прошлого века до наших дней. Это одна семья. Ее родоначальники Евгений Расторгуев и Тамара Гусева — художники, которые познакомились в родной Горьковской области еще до начала Великой Отечественной. Их невестка Людмила Варламова и ее уже дочь Наталья Варламова — современные художницы, которые продолжают это семейное дело.

Четыре автора представляют разные стили, жанры и даже виды искусства. Наталья художник анимационного кино. Людмила представляет живописные произведения в жанре натюрморта и пейзажа. Тамара была пейзажистом и театральным художником-постановщиком. Самый известный — Расторгуев, которого уже при жизни называли «творцом городецких мифов», по названию родного приволжского городка Евгения.

Дмитрий Буткевич