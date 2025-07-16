В Новокуйбышевске прокуратура выявила нарушения в аквакомплексе «Волжские термы»

Прокуратура Новокуйбышевска по время проверки соблюдения ООО «Волжские термы» требований законодательства в сфере эксплуатации аттракционов выявила несколько нарушений. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве уточняют, что эксплуатация мобильного водного аттракциона — горки «Кит» — осуществляется без государственной регистрации. На одной из стеклопластиковых горок имеются сколы и трещины.

В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Управляющего семейным аквацентра оштрафовали на 10 тыс. руб. ООО «Волжские термы» устранило выявленные нарушения в полном объеме.

Руфия Кутляева