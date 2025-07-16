Директора ЧОП «Борей-Урал» оставили в СИЗО

Пермский краевой суд отказал защите Дмитрия Старкова, руководителя частной охранной организации «Борей-Урал», в удовлетворении жалобы на решение об избрании меры пресечения, сообщает Properm.ru. Сейчас господин Старков находится в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, преступление было совершено в группе лиц. Фигурантами дела также являются учредитель компании Александр Михайлюк и Игорь Морозов, которого силовики считают бенефициаром предприятия.

По данным СКР, «Борей-Урал» при исполнении госконтракта на оказание охранных услуг во время праздничных мероприятий к 80-летию Победы привлек на работу лиц, которые не прошли специальное обучение. Кроме того, их количество было меньше, чем предусмотрено договором. В суде защитник господина Старкова предлагал освободить его под залог, но решение Свердловского райсуда было оставлено в силе.