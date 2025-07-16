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На выборы депутатов заксобрания Челябинской области зарегистрировали 267 человек

Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала 267 кандидатов на выборы депутатов регионального законодательного собрания восьмого созыва, сообщает пресс-служба избиркома.

Прием документов от потенциальных депутатов завершился 11 июля. По 30 одномандатным избирательным округам зарегистрировали 107 кандидатов из 168 выдвинувшихся: от фракции «Единая Россия» — 21 человека; от КПРФ — 20 человек; от ЛДПР — 21; от «Новых людей» — 19; от «Партии пенсионеров» — 10; от «Справедливой России» — 15; а также одного самовыдвиженца.

Среди кандидатов от политических партий по единому округу в выборах примут участие 43 члена фракции КПРФ, 45 сторонников ЛДПР, 41 человек из числа «Новых людей» и 31 кандидат от «Партии пенсионеров».

Вопросы о регистрации списков кандидатов от региональных отделений политических партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» вынесли на заседание комиссии 17 июля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на этапе выдвижения кандидатов по одномандатным округам заявились три самовыдвиженца и 165 человек от семи партий. По единому округу списки, в которые включены 274 кандидата, подали шесть партий. Голосование в Челябинской области пройдет 12, 13 и 14 сентября. На выборах в региональное заксобрание восьмого созыва распределят 60 мандатов: 30 — по одномандатным округам, 30 — по партийным спискам.

Виталина Ярховска

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