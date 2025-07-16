В среду, 16 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании кабинета министров, что Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора Самарской области.

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По словам главы региона, заместитель председателя правительства Никита Зубко будет отвечать в кабмине за взаимодействие с правоохранительными структурами.

Кандидатура Максима Ковалева на пост вице-губернатора Самарской области была согласована на 50-м заседании Самарской губернской думы в январе этого года во второй раз. В первый раз эта процедура проводилась 22 октября 2024 года. Тогда Самарская губернская дума согласовала назначение Максима Ковалева на пост вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона. После этого профильный департамент реорганизовали в министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. На пост его руководителя назначили Рената Валиуллина.

Руфия Кутляева