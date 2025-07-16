Новый онкоцентр в Перми начнет работу в начале 2027 года

Пермский край с рабочим визитом посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он обсудил с губернатором Дмитрием Махониным ход жилищного строительства, развитие инфраструктурных проектов и проектов комплексного развития территории в регионе. Вице-премьер РФ и глава региона также осмотрели строительную площадку нового онкоцентра в Перми. Это один из самых масштабных медицинских объектов региона, который реализуется в формате государственного частного партнерства между краевыми властями и компанией «МедИнвестГрупп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина. Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина. Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина. Следующая фотография 1 / 3 Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина. Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина. Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина.

Дмитрий Махонин сообщил вице-премьеру РФ о том, что ремонт дорог в Пермском крае ведется опережающими темпами — уже приведено в нормативное состояние 79%, что выше среднего показателя по стране. Ведется и масштабный ремонт мостов и путепроводов — реконструкция завершена на 43 таких объектах. В свою очередь, господин Хуснуллин отметил высокие темпы по строительству нового жилья в Прикамье. За шесть лет в регионе было обновлено 11,5% всего жилого фонда. По словам губернатора, к 2030 году планируется обновить не менее 20% фонда. Потенциал развития по заключенным договорам комплексного развития территорий — более 2,5 млн кв. м нового жилья и свыше 30 социальных объектов.

Губернатор и вице-премьер РФ побывали на площадке строящегося онкоцентра. В настоящее время на объекте завершено строительство здания пансионата и центрального блока, идут работы по монтажу вентиляции и электросетей. Палатный блок готов на 89%, сейчас идут работы по устройству внутренних сетей и отделке. Ядерный блок выполнен на 55%, начат монтаж индивидуального теплового пункта. «Это будет уникальный медицинский объект. По масштабу и уровню оснащения новый онкоцентр можно будет сравнить с федеральными центрами, которые работают в Москве и Санкт-Петербурге,— подчеркнул Дмитрий Махонин.— Новый онкоцентр будет рассчитан на прием 14 тыс. пациентов в год. Здесь будут работать 1,2 тыс. врачей и медицинского персонала. Благодаря этому мы сможем проводить лечение жителей Пермского края и соседних регионов на самом современном уровне».

«Отличный объект мирового уровня, очень нужный для региона,— дал оценку Марат Хуснуллин.— Увидел хороший темп строительства. Очень надеюсь, что центр будет сдан вовремя. Еще отмечу, что здесь хорошо развивается весь проект комплексного развития территории. Помимо такого крупного медцентра с участием внебюджетных источников, есть и государственные медучреждения, уже проложены дороги, инженерные сети, имеются большие перспективы по строительству жилья, увеличению рабочих мест. Спасибо Дмитрию Николаевичу Махонину и его команде за реализацию таких проектов».

Напомним, что строительство онкоцентра стартовало в конце 2023 года. На площади почти 70 тыс. кв. м разместится поликлиника на 450 посещений в смену, 14 операционных и 32 койки реанимации, три палатных корпуса на 540 коек, блок ядерной медицины с 10 «горячими койками», современными линейными ускорителями и диагностическим оборудованием, а также пансионат на 120 мест. Срок сдачи объекта намечен на август 2026 года, после чего начнется процедура лицензирования медицинского учреждения. Планируется, что в первом квартале 2027 года центр начнет принимать первых пациентов: они будут получать лечение в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, по полису ОМС. Медицинскую помощь здесь смогут также получить жители соседних регионов и зарубежных стран.