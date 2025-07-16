«Крылья Советов» подписали контракт с полузащитником из Сербии

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» договорился с «Краснодаром» о переходе в команду волжан сербского полузащитника Михайло Баньяца. Об этом сообщает пресс-служба ПФК в среду, 16 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

25-летний игрок заключил контракт с «Крыльями Советов» на три года. Он будет выступать за волжан под номером 14.

Михайло Баньяц начал карьеру в сербском клубе «Инджия», где сыграл 54 матча и забил шесть голов. С 2020 по 2022 год он выступал за «Бачку Тополу», а затем перешел в «Краснодар». В составе «быков» полузащитник провел 65 матчей, забил три гола и провел семь передач. В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за сербскую команду.

Георгий Портнов