Хранилище Центробанка в Москве оцепили из-за подозрительной «Газели»

Возле здания Центрального хранилища Банка России в Москве был замечен грузовой автомобиль без водителя, для его проверки на место прибыли сотрудники силовых ведомств. Об этом сообщило агентство «Москва».

В сообщении агентства сказано, что на улице Правды заметили «подозрительную "Газель"». Согласно фотографиям с места происшествия, грузовой фургон с номерами столичного региона был припаркован возле тротуара, ведущего вдоль здания. Силовики огородили часть дороги и пешеходной зоны с помощью красно-белой ленты.

На месте работают сотрудники полиции, Росгвардии, а также ГИБДД, уточняет «РИА Новости».