Цены на долгосрочную аренду квартир в Челябинске снизились на 7%

В Челябинске в июне стоимость долгосрочной аренды квартир в среднем составила 25 тыс. руб., снизившись с начала 2025 года на 7%. Цены на съем одно- и трехкомнатных квартир упали на 8%, а студий — на 9%, сообщает «Авито Недвижимость».

В целом по стране с января арендовать жилье стало дешевле на 3%. При этом в Туле и Улан-Удэ стоимость уменьшилась на 14%, в Москве — на 13%, а в Екатеринбурге, Краснодаре и Владивостоке — на 11%. Самые низкие цены зафиксировали в Брянске (19 тыс. руб.), Кирове (20 тыс. руб.), Ульяновске (22 тыс. руб.), Воронеже и Калуге (по 23 тыс. руб.). Дороже всего арендовать квартиру сейчас в Москве (70 тыс. руб.), Сочи (65 тыс. руб.), Хабаровске (45 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (43 тыс. руб.) и Калининграде (40 тыс. руб.).

Виталина Ярховска