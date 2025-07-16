Amazon поможет отслеживать пластик в океане с помощью ИИ

Некоммерческая организация The Ocean Cleanup, занимающаяся удалением пластикового мусора из океанов и рек, заключила соглашение с Amazon Web Services (AWS). С помощью облачных технологий и инструментов искусственного интеллекта (ИИ) от Amazon будет создана система, которая объединит спутниковые снимки, данные с дронов и датчиков и внедрит автоматическое распознавание морских животных. Это позволит сократить расходы на наблюдателей и повысить безопасность операций.

The Ocean Cleanup ставит цель удалить 90% плавающего в океане пластика к 2040 году. С 2018 года организация извлекла более 29 тыс. тонн морского мусора. Основная часть загрязнений сосредоточена в районе Большого тихоокеанского мусорного пятна площадью более 1,6 млн кв. км. Среди других технологических партнеров The Ocean Cleanup — Microsoft, Kia, Societe Generale и другие компании.

Сама Amazon участвует не только в проекте The Ocean Cleanup, но и в других экологических инициативах. В рамках одной из них AWS поддержала платформу OpenLitterMap, которая с помощью искусственного интеллекта от Amazon анализирует данные о пластиковом мусоре по всему миру, повышая эффективность его удаления.

Семен Тумайкин