УБРиР предлагает бизнесу терминалы нового поколения

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил линейку устройств торгового эквайринга, доступных предпринимателям в аренду при заключении договора на обслуживание. Теперь клиенты банка могут воспользоваться кассовыми пин-падами P8bio.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УБРиР Фото: Пресс-служба УБРиР

Многим предпринимателям очень важно следовать рыночным тенденциям и использовать современные и инновационные модели терминалов, которые функционально закрывали бы все задачи в виде различных способов оплаты – СБП, бесконтактная оплата банковскими картами (NFC). Техническая сторона также важна: сенсорный экран c интуитивно понятным интерфейсом для удобства кассира и возможностью интеграции с кассовыми решениями, размещенными на торговых точках, и многое другое.

«Учитывая запросы наших клиентов, мы расширили линейку устройств дополнительным видом терминала со стильным дизайном и возможностью размещения как горизонтально, так и вертикально, с установкой на специальную стойку. Мы выбрали данную модель устройства, поскольку она соответствует современным протоколам, отлично зарекомендовала себя на практике и прекрасно совместима с различными кассовыми решениями клиентов», — отметила Татьяна Габдулхаева, руководитель по развитию эквайринга в департаменте корпоративного бизнеса УБРиР.

Арендовать терминал P8bio могут все клиенты УБРиР, заключившие договор эквайринга.

В УБРиР действуют выгодные тарифы и акции для предпринимателей. Например, благодаря тарифу «Скидки в разгаре» до конца июля можно зафиксировать сниженную ставку по торговому эквайрингу – 1,3% на 3 месяца, а по отдельным видам деятельности (медицина, образование) – 1% на полгода.

По тарифу «Остаток в плюс» можно принимать платежи со сниженной ставкой 1,69% до конца года. Для этого необходимо зачислять денежные средства на расчётный счёт в УБРиР и поддерживать на нём необходимый среднемесячный остаток (например, 350 000 рублей для магазинов автозапчастей и товаров для животных).

А новые клиенты могут подключить эквайринг по приему платежей от клиентов по QR-коду через систему быстрых платежей и вернуть 100% комиссии, оплаченной за первые три полных месяца работы. Максимальная сумма возврата — 3 000 рублей.

Заявку на подключение торгового эквайринга можно оставить на сайте.

ПАО КБ «УБРиР»