Семеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки до 15 лет

Ставропольский краевой суд назначил от 14 до 15 лет строгого режима семерым жителям Дагестана. Фигурантов признали виновными в погромах в аэропорту Махачкалы в 2023 году, неисполнении требований транспортной безопасности и покушении на жизнь правоохранителя.

В колонию отправятся Микаил Разаков, Джамал Ибавов, Башир Магомедов, Ильяс Насуев, Камил Ибрагимхалилов, Руслан Муртазалиев и Арслан Магомедов. В краевом управлении прокуратуры рассказали, что злоумышленники участвовали в беспорядках на почве национальности и религиозной ненависти к гражданам Израиля.

Участники беспорядков повредили имущество аэропорта на более чем 24 млн руб. Кроме того, нарушители напали на 30 сотрудников правоохранительных органов. 23 из них получили травмы разной степени тяжести. Работа воздушной гавани была полностью заблокирована, из-за чего произошли задержки и отмены регулярных рейсов.

Беспорядки в аэропорту «Уйташ» в Махачкале вспыхнули 29 октября 2023 года. По данным МВД Дагестана, в них участвовало порядка 1,5 тыс. человек. Они ворвались на летное поле аэропорта в момент приземления рейса из Тель-Авива. В судах рассматривают уголовные дела против нескольких десятков участников беспорядков. Части фигурантов уже вынесли обвинительные приговоры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посадочная полоса».

Никита Черненко