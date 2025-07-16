Заявки на IT-отсрочку от армии будут принимать с 22 июля по 6 августа

В рамках текущего осеннего призыва IT-специалисты смогут подать заявки на отсрочку от службы в армии с 22 июля по 6 августа. Об этом сообщили в Минцифры. Подача заявлений будет доступна сотрудникам аккредитованных IT-компаний на «Госуслугах».

«В личном кабинете работодатель увидит заявку и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их»,— сообщила пресс-служба Минцифры РФ. Если сотрудник компании не подаст заявку сам, «внести его в список на отсрочку сможет организация».

Проверить данные работников и направить списки в Минцифры работодатели должны будут до 11 августа. Одна организация сможет направить несколько списков по мере их формирования. До 1 сентября ведомство передаст информацию в Минобороны, а в период с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке. Жители Крайнего Севера смогут подать заявки об отсрочке до 6 сентября.

IT-отсрочка предоставляется профильным специалистам в возрасте 18-30 лет, проработавшим в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев за предыдущий год либо устроившимся на работу в течение года после окончания учебы.