«Детский мир» удалил пост «об уходе из Telegram»

Сеть магазинов игрушек «Детский мир» объявила об ограничениях работы своего официального Telegram-канала, объяснив это решение «новым законом». Однако вскоре соответствующий пост был удален без объяснения причин.

«К нашему большому сожалению, мы вынуждены сообщить, что в соответствии с новым законом больше не можем вести общение с нашими покупателями в иностранном мессенджере Telegram»,— говорилось в изначальном сообщении. Магазин уточнял, что продолжит публиковать в канале информацию о новых акциях и товарах, но отвечать на вопросы покупателей будет в соцсети «Вконтакте».

Первым на пост «Детского мира» обратил внимание Telegram-канал Baza. Он воспринял информацию как заявление об «уходе» из мессенджера. Следом новости об «уходе» торговой сети из Telegram опубликовали некоторые СМИ. Через несколько часов «Детский мир» удалил резонансный пост, далее появилась свежая публикация о новых скидках.

В пресс-службе «Детского мира» отказались дать «Ъ» оперативный комментарий, попросив направить запрос по электронной почте. На момент публикации новости ответ компании не поступил.

Baza предполагает, что сеть магазинов могла иметь в виду федеральный закон №41, который вступил в силу 1 июня. Он запретил компаниям деловую переписку в Telegram и WhatsApp.