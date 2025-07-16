Средняя стоимость аренды квартиры в Воронеже достигла 24 тысяч рублей

В Воронеже медианная стоимость долгосрочной аренды по всем типам комнатности по итогам июня 2025 года составила 23–24 тыс. руб. Об этом сообщили в «Яндекс Аренде» и «Авито Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долгосрочная аренда в Воронеже обходится до 24 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Долгосрочная аренда в Воронеже обходится до 24 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За месяц стоимость сдаваемого жилья в городе выросла на 5,3%, сообщили в «Яндекс Аренде». По итогам июня самая дорогая жилплощадь предлагается в аренду в Ленинском районе: медианная ставка составляет 31,3 тыс. руб. (+2,7% к маю). При этом здесь можно найти и варианты для долгосрочной аренды по более низкой стоимости, отмечают аналитики. Например, ставки полностью готовых к заселению и комфортному проживанию однокомнатных квартир здесь начинаются от 20 тыс. руб.

В Центральном районе медианная ставка сдаваемого жилья за месяц выросла на 1,8% и составила 25,7 тыс. руб. В Коминтерновском районе показатель прибавил 3,3% (22,7 тыс. руб.), в Советском — 2,4% (20,2 тыс. руб.), а в Железнодорожном и Левобережном — 5,6% и 7,4% (21,4 тыс. руб. и 21,9 тыс. руб. соответственно).

«За месяц количество объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду в Воронеже сократилось на 13% в сравнении с маем. Сокращение экспозиции связано с ростом активности арендаторов. С увеличением спроса наиболее недорогие квартиры начали быстрее находить своих жильцов, а более высокобюджетные варианты остаются в экспозиции дольше. Это и привело к небольшому росту медианной ставки во всех районах Воронежа в течение месяца»,— комментирует руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Аналитики «Авито Недвижимости», напротив, фиксируют снижение средней цены на долгосрочную аренду в Воронеже. За первое полугодие 2025 года она сократилась на 8% (при 3% общероссийских). По оценкам «Авито», город оказался на четвертом месте в топе, где аренда жилья обходится дешевле всего — 23 тыс. руб. на июнь года.

Еще бюджетнее снять жилье в долгосрочную аренду можно в Брянске, Кирове, Ульяновске (от 19 до 22 тыс. руб. в месяц). Самое дорогое предоставляется в Москве (70 тыс. руб.), Сочи (65 тыс. руб.) и Хабаровске (45 тыс. руб.).

О том, на сколько в Черноземье выросла стоимость аренды — в публикации «Ъ-Черноземье» «Жилье снивается дороже».

Анна Швечикова